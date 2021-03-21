«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с Кавани

Наставник английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о том, что клуб ведет переговоры с Эдинсоном Кавани о продлении контракта, передает Goal.com.

«Мы ведем диалог с Кавани. Эдинсон – топ-форвард, и что бы он ни решил касательно своего будущего, давайте просто подождtм. У нас с ним хороший диалог. Нам нужен тот, кто будет регулярно забивать», — сказал Сульшер.

Кавани выступает за «красных дьяволов» с 2020 года. Также он выступал за «Данубио», «Палермо», «Наполи» и «Пари Сен-Жермен».

В 2011 году он стал обладателем Кубка Америки в составе сборной Уругвая. В финальном матче уругвайцы обыграл Парагвай со счетом 3:0.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» занимает второе место, набрав 57 очков. В текущем сезоне Кавани провел 23 матча, забив семь мячей.

Ранее Англия вышла на первую строчку в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).