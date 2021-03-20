«Реал» в гостях переиграл «Сельту» и сократил отставание от «Атлетико»

В очередном матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» переиграл «Сельту».

Встреча прошла в Виго на стадионе «Балайдос» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой гостей со счетом 3:1.

В составе победителей дублем отметился французский нападающий Карим Бензема. Под занавес поединка еще один мяч у «сливочных» забил Марко Асенсио.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Санти Мина с передачи Дениса Суареса.

После этого успеха подопечные Зинедина Зидана набрали 60 очков и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги.

У «Сельты» после 28 игр 34 очка и 11-е место.



Напомним, что у лидирующего «Атлетико» в копилке 63 очка и одна игра в запасе. У идущей третьей «Барселоны» 59 очков.

Ранее сообщалось, что решение по новому тренеру московского ЦСКА принял помощник президента России Максим Орешкин.