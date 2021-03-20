РФС: продвижение в вопросе с Головиным есть

Пресс-атташе РФС Игорь Владимиров оценил возможность участия полузащитника «Монако» Александра Головина в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Словении.

Ранее пресс-служба «Монако» сообщила, что российский футболист не сможет поехать на отборочную игру ЧМ-2022 из-за карантинных мер.

«Мы в диалоге с УЕФА и Федерацией футбола Франции. Продвижение в вопросе его приезда в Сочи на игру со Словенией есть. Будем сообщать по мере развития событий», — сказал Владимиров Sport24.

Участие Головина в матче под вопросом из-за правила Лиги 1: если футболисты французских клубов будут играть в составе своих сборных за пределами Евросоюза, то по возвращении во Францию они должны будут соблюсти карантин, срок которого может составить пять и более дней.

Встреча Россия — Словения состоится в Сочи в субботу, 27 марта.

СМИ: Головин сыграет со Словенией.