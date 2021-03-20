СМИ: Головин сыграет со Словенией

Александр Головин присоединится к сборной России в понедельник и сможет сыграть со Словенией. Об этом сообщает«Чемпионат». .

«Это стало возможным после того, как РФС сумел договориться со всеми сторонами. Головин будет соблюдать специальный протокол и вернется во Францию на частном самолете, что поможет ему избежать карантина», — утверждает источник издания.

Ранее Головин, комментируя решение клуба, сказал, что от него в этой ситуации ничего не зависело и он приложит все силы, чтобы достойно сыграть в матчах с Мальтой и Словакией.

Напомним, что французская Лига 1 установила правило: если футболисты французских клубов будут играть в составе своих сборных за пределами Евросоюза, то по возвращении во Францию они должны будут соблюсти карантин, срок которого может составить пять и более дней.

«От меня ничего не зависело»: Головин прокомментировал решение «Монако».