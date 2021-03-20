Тарасенко стал автором победного буллита и признан первой звездой матча

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» — «Сент-Луис Блюз» победу одержали гости в серии буллитов — 2:1.

В основное время у «Сент-Луиса» отличился Тайлер Бозак, у «Сан-Хосе» — Райан Донато. Автором победного буллита стал россиянин Владимир Тарасенко. Его по итогам матча признали первой звездой. Второй звездой стал голкипер «Шарк» Мартин Джонс, отразивший 33 броска из 34. Третьей звездой стал форвард «Сан-Хосе» Райан Донато (1+0).

Тарасенко вернулся на лед 7 марта после пятимесячного отсутствия. Россиянин лечился после повторного повреждения плеча, затем вышел на лед во время рестарта прошлого сезона после пандемии коронавируса, но 17 сентября заработал еще один рецидив. На данный момент форвард провел в чемпионате шесть матчей, забросил одну шайбу и трижды ассистировал партнерам.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе Шаркс» — «Сент-Луис Блюз» — 1:2Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:1ПБ)

Голы: 1:0 - Донато (Сёренсен, Гертл) – 35:08 (5x5)

1:1 - Бозак (Клиффорд) – 46:22 (4x5)

1:2 - Тарасенко – 65:00 (ПБ)

Настоящее возвращение: Тарасенко набрал первое очко после операции.