Настоящее возвращение: Тарасенко набрал первое очко после операции

Западный дивизион

«Сан-Хосе Шаркс» — «Сент-Луис Блюз» — 3:2 ОТ

Гол Эвандера Кейна в овертайме при выходе два в один помог «Сан-Хосе» одержать победу и прервать трехматчевую серию поражений в день рождения своего главного тренера Боба Бугнера, которому исполнилось 50.

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Но для российских болельщиков этот поединок был примечателен совсем другим. Это был всего второй матч в сезоне для Владимира Тарасенко, который не играл пять месяцев из-за повторного повреждения плеча, затем вышел на лед во время рестарта прошлого сезона после пандемии коронавируса, но 17 сентября заработал еще один рецидив.

В текущей кампании сибирский форвард дебютировал предыдущей игре своей команды против «Лос-Анджелеса», а встреча с «Шаркс» стала знаковой тем, что Тарасенко отметился в ней первым набранным в сезоне очком.

В начала матча еще при счете 0:0 россиянин активно вступил в борьбу за шайбу в чужой зоне, выцарапал ее и отпасовал на синюю линию защитнику Нико Микколе, а финн точным броском оформил свой первый гол в Национальной хоккейной лиге.

В итоге Тарасенко провел на льду 18:45 и закончил встречу с одним броском, одним силовым приемом и показателем полезности +1.

«Блюз» вели по ходу встречи дважды, но «акулы» оба раза сравнивали счет, а в овертайме все решил тот самый гол Кейна, причем прямо перед этим на рандеву с Деваном Дубником убежал капитан «музыкантов» Райан О'Райлли, однако, обыгрывая голкипера, так и не смог бросить.

Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов провел на льду без пяти секунд 20 минут, бросил в створ, провел силовой прием, совершил два блок-шота и провел два силовых приема, а также заработав одно удаление, постепенно становясь все более важным игроком для своей команды.

Интересно, что «Сент-Луис» проиграл оба матча после возвращения Тарасенко в строй, но в целом провел «великолепное выездное турне», как сказал главный тренер команды Крейг Беруби, так как до того «блюзмены» выиграли четыре встречи подряд.

«Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс» — 2:0

Российский лидер-новичок «Миннесоты» Кирилл Капризов нанес два броска в створ ворот в матче с «Вегасом», не отметившись больше никакими важными действиями, но его команда все равно смогла одержать важнейшую победу над горячим соперником.

«Голден Найтс» уверенно лидируют в Западном дивизионе и вообще считаются одним из главных претендентов на Кубок Стэнли, а также подошли к поединку против «Уайлд» с серией из шести побед подряд, причем в предыдущих четырех встречах забрасывали не менее четырех шайб в каждой.

Да и в отчетном поединке проводящий феноменальный сезон голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери сыграл очень достойно, отразив 20 из 21 броска по своим воротам, однако и одного пропущенного им выстрела оказалось достаточно для победы «дикарей».

Дело в том, что на гол Кевина Фиалы ответа у «золотых рыцарей» так и не нашлось, а на последней минуте Юнас Бродин еще и поразил уже оставленные Флери ворота.

Главным героем матча стал голкипер «Уайлд» Каапо Кеконен. Для финского новичка, сделавшего 26 сейвов и оформившего первый шатаут в карьере в НХЛ, это уже седьмая победа подряд и всего десятая в сезоне. Он лидирует по этому показателю среди вратарей-новичков на пару с чехом из «Вашингтона» Витеком Ванечеком.

«Колорадо Эвеланш» — «Аризона Койотис» — 2:3

Еще один претендент на победу в Западном дивизионе и Кубок Стэнли «Колорадо» взял за моду проигрывать по ходу матча со счетом 0:2 и потом отыгрываться. Правда, на этот раз в итоге «Эвеланш» все же уступила «Аризоне».

Матч получился довольно драматичным. При счете 0:2 камбэк «лавины» начал разошедшийся Валерий Ничушкин. Российский силовой форвард открылся на пятаке при игре в формате 4 на 4 и, получив пас от Назема Кадри, вонзил шайбу в дальнюю девятку.

Уже при счете 2:2 в третьем периоде получил травму отразивший к этому моменту 19 бросков голкипер «Койотис» Дарси Кюмпер, вследствие чего он вынужден был покинуть лед.

Однако появившийся вместо него Антти Раанта отразил все 16 бросков по своим воротам и стал героем встречи.

Юхан Ларссон вновь вывел «койотов» вперед вскоре после замены голкипера, а в концовке его команда выстояла больше минуты вчетвером против шести соперников.

Для «Аризоны» эта победа стала уже пятой выездной подряд, и «Койотис» всерьез претендуют на то, чтобы потеснить «Колорадо» из кубковой четверки в дивизионе. Впрочем, для команды Джареда Беднара есть и хорошие новости: не выходившие на лед в последних матчах Нэтан Макиннон и Кейл Макар уже тренируются и вскоре вернутся в состав, чем должны его серьезно усилить.

Защитник «койотов» Илья Любушкин в этом матче не попал в состав и наблюдал за подвигами партнеров из пресс-бокса.

«Анахайм Дакс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 6:5 ОТ

«Анахайм» очном противостоянии передал «Лос-Анджелесу» звание самой холодной команды дивизиона прямо сейчас. До виктории над «Колорадо» пару дней назад «Дакс» имели серию из девяти фиаско кряду, а у «Кингз» теперь одна победа в последних пяти играх.

При этом само противостояние вышло по-настоящему огненным, превратившись в голевую перестрелку. «Анахайм» постоянно выходил вперед и вел по ходу первых двух периодов со счетом 1:0, 2:1, 4:2 и 5:3. Однако в третьем «короли» отыгрались, причем Адриан Кемпе оформил хет-трик.

Все решилось в овертайме, где MVP недавнего молодежного чемпионата мира Тревор Зеграс оформил свою вторую голевую передачу в семи матчах в НХЛ, выведя на решающий бросок в быстром прорыве ветерана Адама Хенрика.

Северный дивизион

«Ванкувер Кэнакс» — «Монреаль Канадиенс» — 2:1 Б

Проваливший как минимум первую треть сезона «Ванкувер», от которого ждали многого после прошлогоднего плей-офф, где он был в шажке от выхода в финал конференции (пропустил решающий гол за шесть минут до конца третьего периода в седьмом матче серии с «Вегасом»), отчаянно пытается наверстать упущенное.

Команда Трэвиса Грина дважды подряд дома обыграла лидирующий во всей лиге «Торонто» и подошла к спаренным матчам против конкурентов из «Монреаля» в хорошем настроении. Правда, похоже, без сил.

«Кэнакс» провели самый вялый матч за последнее время и к тому же сразу оказались в нем в положении догоняющей стороны. Защитник «Канадиенс» Джефф Питри забросил в большинстве благодаря трафику от Кори Перри свою уже девятую шайбу в сезоне.

Будь «хабы» посвежее после своей победы со счетом 7:1 над «Виннипегом», они бы наверняка дожали «косаток» и обыграли бы их в пятый раз подряд в сезоне, однако этого не случилось.

«Монреаль» давил больше, но хозяев спасал Тэтчер Демко, а разок за него сыграла штанга, принявшая на себя выстрел экс-канука Тайлера Тоффоли.

Впрочем, и сами «Кэнакс» создавали моменты. Стойки ворот играли за Кэри Прайса аж четырежды! И все же додержать перевес у гостей не вышло.

Растранжирив шансы в численном преимуществе, подопечные Грина заменили на последней минуте вратаря шестым полевым игроком, и проведшие не лучший свой матч Куинн Хьюз и Бо Хорват вывели на свободной пространство Адама Годетта, который могучим щелчком поразил дальний верхний угол (тоже от штанги).

В овертайме «Канадиенс», уступавшие в дополнительных пятиминутках в этом сезоне четырежды при отсутствии побед, выжили только благодаря Прайсу, но затем все же потерпели свое третье поражение в трех буллитных сериях сезона (дважды от «Ванкувера»). Демко остановил все три попытки гостей, а вот Хорват реализовал третий буллит хозяев.

Интересно, что «Монреаль» впервые в сезоне уступил в матче, ведя после двух периодов (до того было девять побед), а «Ванкувер» прервал серию из ужасающих 13-ти поражений в 13-ти поединках чемпионата, когда счет открывал его соперник.

Кроме того, «Кэнакс» во второй раз в сезоне и подряд выиграли матч, в котором уступали после двух третей игры. Также это вторая серия команды в сезоне из трех побед подряд.

Защитник «Монреаля» Александр Романов провел на льду 14 минут, сделал по одному броску, силовому приему и блок-шоту и закончил встречу с нейтральным показателем полезности, но чуть не получил минус, когда Джей Бигл попал в штангу после его ошибки.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Оттава Сенаторз» — 3:2

Две передачи Коннора Макдэвида и первый за последние девять встреч результативный бросок Леона Драйзайтля помогли «Эдмонтону» одержать волевую победу над набравшей ход «Оттавой».

«Сенаторз» вышли вперед уже на первой минуте после шестого точного броска в сезоне от Евгения Дадонова, поймавшего ошибку Микко Коскинена. Форвард отметился тремя бросками и двумя блоками.

Защитники «сенаторов» Никита Зайцев и Артем Зуб были также активны, но первый завершил встречу с полезностью +1, а второй схлопотал минус.