Зобнин пропустит мартовские матчи сборной России из-за травмы

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин пропустит мартовские матчи сборной России в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Футболист красно-белых получил травму 18 марта в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала» (5:1). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Сегодня Роман Зобнин прошёл медобследование в связи с травмой, полученной в матче РПЛ. Врачи сборной России изучили полученные данные и решили, что для лечения мышечного повреждения игроку потребуется более десяти дней.

В связи с этим принято решение не вызывать футболиста в расположение сборной в Сочи», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram национальной команды.

В нынешнем сезоне чемпионата России Зобнин принял участие в 21 матче, в которых забил один мяч и отдал три результативные передачи.

В марте сборная России на выезде встретится с командой Мальты (24 марта), дома сыграет со словенцами (27 марта) и в гостях проведет матч со Словакией (30 марта).

Ранее пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров заявил, что футболисты «Спартака» Александр Соболев и Георгий Джикия прибыли в расположение национальной команды.