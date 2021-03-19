Избивший судью Широков назвал конкурентов «Спартака» в борьбе за ЛЧ

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Роман Широков, недавно избивший футбольного судью Никиту Данченкова, поделился мнением о перспективах московского «Спартака» в борьбе за место в Лиге чемпионов. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, подопечные Доменико Тедеско находятся в группе из шести-семи команд, борющихся за попадание в еврокубки по итогам нынешнего сезона.

«В данный момент у них есть отрыв — в следующем туре проиграют, будет отрыв в одно очко, и что? Не будут претендовать больше? Отсчитайте семь команд, вплоть до «Рубина» — вот они и будут бороться.

«Краснодар», думаю, вылетел из гонки. Остальные все претендуют. Они как раз между собой начнут играть и выяснят все», — сказал Широков.

Ранее сообщалось, что форвард московского ЦСКА Федор Чалов намерен добиться на предстоящем чемпионате Европы среди молодежи максимальных результатов.