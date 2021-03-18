Новый президент «Барселоны» хочет предложить Месси пожизненный контракт

Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассчитывает предложить капитану команды Лионелю Месси пожизненный контракт, сообщает El Confidencial.

По информации источника, функционер намерен любой ценой сохранить в клубе аргентинского нападающего. Отмечается, что из-за финансовых проблем каталонской команды форварду могут предложить контракт с понижением зарплаты. Если капитан сине-гранатовых согласится продлить договор, то это может мотивировать и других футболистов «Барселоны» пойти навстречу клубу.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 34 титула. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах чемпионата Испании, в которых забил 21 мяч и отдал семь результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро близок к переходу в «Барселону».