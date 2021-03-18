Супруга игрока «Зенита» Жиркова рассказала об инциденте после матча с ЦСКА

Инна Жиркова, жена футболиста петербургского «Зенита» Александра Жиркова, рассказала об инциденте после матча с московским ЦСКА.

Инна в своем Instagram заявила, что ушла со стадиона раньше из-за того, что очень замерзла, а ее квартира находится рядом с «ВЭБ Ареной», на которой проходила встреча.

«Сотрудники меня не пустили. У меня был с собой паспорт с пропиской. Меня отправили туда, к метро. Мне вообще пришлось оббежать всю Ходынку. И вместо двух минут я шла домой 20», — добавила Инна.

Также она отметила, что находится в шоке от того, как с ней разговаривали сотрудники стадиона.

Напомним, сине-бело-голубые обыграли армейцев со счетом 3:2.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Виктора Гончаренко занимают третье место, набрав 40 очков. Сине-бело-голубые расположились на первой строчке, имея в активе 48 баллов.

Ранее сообщалось о том, что голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев обновил рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ) по отбитым пенальти.