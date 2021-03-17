«Зенит» одержал волевую победу над ЦСКА

Петербургский «Зенит» одержал победу в центральном матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над московским ЦСКА.

Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей точными ударами отметились Артем Дзюба и Вендел, который оформил дубль. За красно-синих отличились Хосе Саломон Рондон и Никола Влашич.

В турнирной таблице чемпионата России сине-бело-голубые занимают первое место, набрав 48 очков. Армейцы расположились на третьей строчке, имея в активе 40 баллов.

Стоит отметить, что издание «Спорт-Экспресс» незадолго до конца встречи сообщило о том, что Виктор Гончаренко может быть уволен с поста тренера москвичей, если команда уступит «Зениту».

РПЛ. 23-й тур

ЦСКА — «Зенит» — 2:3

Голы: 1:0 — Рондон, 28; 1:1 — Дзюба, 32; 1:2 — Вендел, 50; 1:3 — Вендел, 77, 2:3 — Влашич, 90+1 (п).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.