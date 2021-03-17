Боец Шлеменко заявил о том, что лично готов отменять концерты Моргенштерна
Андрей Черников
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Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил о том, что лично готов отменять концерты популярного в молодежной среде рэп-исполнителя Моргенштерна, передает Sport24.
«Мне небезразлично будущее наших детей. Я педагог, сам работаю с детьми. Помню такого Мистера Малого, который в моей молодости пел «Буду погибать молодым» Очень много пацанов тогда погибли молодыми», — заявил Шлеменко.
Шлеменко вспомним ситуацию в Дагестане, когда с помощью бойца Хабиба Нурмагомедова были отменены концерты.
«Я считаю, что мы можем вводить такую цензуру и следить за тем, что слушают наши дети», — добавил Шлеменко.
Шлеменко провел 72 боя, одержав 59 побед.
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