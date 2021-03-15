Источник рассказал, как допинг мог попасть в организм российских футболистов

Стали известны подробности дела, в рамках которого российские футболисты Владимир Обухов и Иван Князев подозреваются в нарушении антидопинговых правил. 15 марта стало известно, что в отношении обоих спортсменов, а также футболистки Дарьи Мещеряковой Международная федерация футбола (ФИФА) возбудила дело о допинговых махинациях.

В частности, допинг-проба Обухова, взятая в 2013 году, дала положительный результат на наличие в организме запрещенного анаболического стероида метандиенона. В тот период футболист выступал за московское «Торпедо», а Князев был его одноклубником. Ныне спортсмены представляют «Ростов» и пермскую «Звезду» соответственно.

По информации РИА «Новости», запрещенное вещество могло попасть в организм футболистов через капельницу, которую им ставил врач черно-белых во время восстановительных процедур. Также источник подчеркивает, что сами спортсмены могли не знать о незаконных действиях работников медицинского штаба.

Ранее бывший врач «Торпедо» ответил на обвинения в свой адрес.