РФС проведет расследование по подозреваемым в применении допинга игрокам

Председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов высказался нарушении игроками антидопинговых правил, передает РИА «Новости».

«Медицинский комитет РФС получил всю необходимую информацию по делам о возможном нарушении антидопинговых правил тремя футболистами и в самое ближайшее время проведет собственное расследование с привлечением службы безопасности РФС», — цитирует Безуглова служба коммуникаций РФС.

Специалист заявил, что организация опросит всех заинтересованных лиц и соберет полную информацию о случившемся.

Безуглов отметил, что в РФС обеспокоены ситуацией, несмотря на то, что положительные допинг-пробы были взяты в 2013 году.

«В то же время уверен, что выводы о виновности футболистов делать абсолютно преждевременно и союз окажет спортсменам всю необходимую помощь юридического и организационного порядка», — сказал глава комитета.

15 марта стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) направила письмо на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева, в котором утверждается, что нападающий «Ростова» Владимир Обухов нарушил антидопиновые правила в 2013 году, однако проба была ложно заявлена в систему ADAMS Московской лабораторией как отрицательная. Футболисту грозит четырехлетняя дисквалификация за употребление метандиенона.

В РФС заявили, что дела возбуждены в отношении двух игроков и одной футболистки, однако официально имена спортсменов не разглашаются. Позже Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что в нарушении антидопинговых правил подозреваются защитник пермской «Звезды» Иван Князев и футболистка Дарья Мещерякова.

Ранее сообщалось, что «Ростов» до сих пор не получил результатов допинг-теста Обухова.