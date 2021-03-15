«Ростов» до сих пор не получил результатов допинг-теста Обухова

«Ростов» не получил от Российского футбольного союза (РФС) официальных документов о результатах допинг-теста нападающего Владимира Обухова, сообщает Sport24.

По информации издания, сам футболист был неофициально уведомлен о положительной пробе перед матчем 22-го тура чемпионата России против «Химок».

15 марта стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) направила письмо на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева, в котором утверждается, что Обухов нарушил антидопиновые правила в 2013 году, однако проба была ложно заявлена в систему ADAMS Московской лабораторией как отрицательная. Футболисту грозит четырехлетняя дисквалификация за употребление метандиенона.

В РФС заявили, что дела возбуждены в отношении двух игроков и одной футболистки, однако официально имена спортсменов не разглашаются. Позже Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что в нарушении антидопинговых правил подозреваются защитник пермской «Звезды» Иван Князев и футболистка Дарья Мещерякова.

Ранее сообщалось, что Обухов обвинил экс-врача «Торпедо» в проваленном допинг-тесте.