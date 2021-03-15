Обухов обвинил экс-врача «Торпедо» в проваленном допинг-тесте

Бывший врач московского «Торпедо» Владимир Аловский заявил, что нападающий «Ростова» Владимир Обухов пытается обвинить его в проваленном допинг-тесте.

15 марта стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) направила письмо на имя генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева, в котором утверждается, что футболист нарушил антидопиновые правила в 2013 году, однако проба была ложно заявлена в систему ADAMS Московской лабораторией как отрицательная.

В 2013 году форвард перешел из «Спартака» в московское «Торпедо» на правах аренды.

«Откровенно пытаются все свалить на меня. Обухов звонит мне, обвиняет меня, что это я виноват», — цитирует Аловского «Чемпионат.com».

В РФС заявили, что дела возбуждены в отношении двух игроков и одной футболистки, однако официально имена спортсменов не разглашаются. Позже Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что вторым игроком, подозреваемым в нарушении антидопинговых правил, является защитник пермской «Звезды» Иван Князев, который выступал за «Торпедо» с 2013 по 2015 год.

«Я помню Князева, Обухова, но мы ничего в их отношении не делали, как и в отношении других. Ни врачи, ни другие люди из «Торпедо» не виноваты в случившемся», — добавил бывший врач столичного клуба.

Ранее источник назвал имя обвиняемой в употреблении допинга российской футболистки.