Объявлен состав молодежной сборной России на Евро-2021

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на официальном сайте заявку молодежной сборной на чемпионат Европы 2021 года.

Вратари: Александр Максименко (московский «Спартак»), Денис Адамов («Сочи»), Иван Ломаев (самарские «Крылья Советов»).

Защитники: Игорь Дивеев, Наир Тикнизян (оба — московский ЦСКА), Роман Евгеньев (московское «Динамо»), Никита Калугин (нижнекамский «Нефтехимик»), Павел Маслов («Спартак»), Артем Голубев («Уфа»), Данил Круговой (петербургский «Зенит»).

Полузащитники: Даниил Лесовой, Арсен Захарян (оба — «Динамо»), Даниил Уткин, Магомед Шапи-Сулейманов (оба — «Краснодар»), Иван Обляков, Константин Кучаев (оба — ЦСКА), Александр Ломовицкий (тульский «Арсенал»), Наиль Умяров («Спартак»), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов (московский «Локомотив»).

Нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо»), Федор Чалов (ЦСКА), Денис Макаров (казанский «Рубин»).

Континентальное первенство пройдет в Венгрии и Словении. На групповом этапе Евро сборная России сыграет с командами Исландии (25 марта в Дьере), Франции (28 марта в Сомбатхее) и Дании (31 марта в Сомбатхее).

Ранее молодежная сборная России узнала соперников по отбору на Евро-2023.