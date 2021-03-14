Моуринью раскритиковал судей после поражения от «Арсенала»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью раскритиковал судей после поражения своей команды в матче 28-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:2).

«Во втором тайме был этот пенальти, оставляющий одни вопросы. Но невозможно получить на них ответы, поскольку судьи ничего не говорят. Ни главный судья матча Майкл Оливер, ни Пол Тирни, работающий на VAR, ничего не скажут. По словам Кевина Френда, резервного рефери, Оливер сказал ему, что у него есть твёрдое решение по этому эпизоду, и VAR не хочет идти против него. Я находился в 40-50 метрах от эпизода. Но потом я посмотрел повтор на планшете. Судьям иногда приходится нелегко. Считаю, что это не пенальти, — сказал Моуринью в интервью BBC.

На 33-й минуте счёт в матче открыл Эрик Ламела блестящим ударом рабоной. На 44-й минуте «канониры» сравняли счёт — отличился Мартин Эдегор, забивший свой первый гол в АПЛ. На 63-й минуте Александр Ляказетт с пенальти установил окончательный счет в матче. На 75-й минуте судья за вторую жёлтую карточку удалил с поля Ламелу.

«Тоттенхэм» в 28 матчах набрал 45 очков и занимает седьмое в турнирной таблице АПЛ.

«Газета.ру» вела текстовую трансляцию матча «Арсенал» - «Тоттенхэм».