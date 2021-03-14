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Арсенал Тоттенхэм Хотспур

Супергол Ламелы не спасает Моуринью в дерби с «Арсеналом». LIVE

АПЛ. 28-й тур. «Арсенал» — «Тоттенхэм». ОНЛАЙН

«Арсенал» принимает «Тоттенхэм» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
28-й тур  |   14 марта 19:30   |  2 тайм
Арсенал
2:1
Тоттенхэм Хотспур
Стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув», Лондон | Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Эдегор 44'
Ляказетт 64' (пен)
Ламела 33'
Регилон 40'
Санчес 63'
Ламела 69'
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Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Бернд Лено
3 (з)   Киран Тирни
6 (з)    Габриэль
23 (з)   Давид Луис
17 (з)    Седрик
7 (п)   Букайо Сака 46'
18 (п)   Томас Парти
32 (п)   Эмиль Смит
11 (п)   Мартин Эдегор 44'
34 (п)   Гранит Джака
9 (н)   Александр Ляказетт 64'
1 (в)   Уго Льорис
6 (з)   Давинсон Санчес 63'
2 (з)   Мэтт Доэрти
3 (з)   Серхио Регилон 40'
4 (з)   Тоби Алдервейрелд
5 (п)   Пьер-Эмиль Хёйбьерг
27 (п)    Лукас
28 (п)   Тангай Н'Домбеле 62'
10 (н)   Гарри Кейн
7 (н)   Сон Хын 19'
9 (н)   Гарет Бэйл 57'
Запасной состав
33 (в)   Мэтью Райан
2 (з)   Эктор Бельерин
21 (з)   Калум Чемберс
16 (з)   Роб Холдинг
8 (п)   Даниель Себальос
25 (п)   Мохамед Эльнени
19 (н)   Николя Пепе 46'
12 (н)    Виллиан
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамеянг
12 (в)   Джо Харт
24 (з)   Серж Орье
33 (з)   Бен Дэвис
11 (п)   Эрик Ламела 19' 33' 69'
17 (п)   Мусса Сиссоко 57'
20 (п)   Деле Алли 62'
15 (п)   Эрик Дайер
8 (п)   Гарри Уинкс
45 (н)   Винисиус Мораис
Удары
75%
По воротам: 13
В створ: 3
Владение мячом
56%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 7
Удары
25%
По воротам: 1
В створ: 1
Владение мячом
44%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 12
Трансляция
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'66
Все-таки слишком пассивную игру показывал «Тоттенхэм» во втором тайме, за что и поплатился. Еще не было ударов по воротам Лено после перерыва.
'64
Гол! 2:1! Ляказетт уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.
'63
Пенальти! Санчес снес Ляказетта в своей штрафной!
'62
Алли вышел на поле вместо Ндомбеле.
'59
Тирни подключился к атаке своей команды по левому флангу и заработал угловой при попытке низом прострелить в центр.
'57
Сиссоко вышел на поле вместо Бэйла.
'56
Ляказетт получил пас от Эдегора в центральной зоне у чужой штрафной и попытался пробить, но послал мяч слабо и в руки голкиперу.
'54
Поочередно команды проводят сейчас свои атаки, но все они пока без выхода на ударные позиции.
'52
Седрик Соареш перестарался в борьбе за мяч на правом фланге атаки и нарушил правила против Регилона.
'50
Бэйл прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, попытался навесить в центр, но отправил мяч над всеми партнерами по команде.
'48
Смит-Роу попытался пройти вперед по левому флангу атаки, но надежно сыграл против него в отборе Давинсон Санчес.
'46
Пепе вышел на поле вместо Сака.
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 1:1 по итогам первого тайма нашего матча. На гол Ламелы хозяева ответили точным ударом Эдегора почти перед самым перерывом. Пока что равная идет у нас игра и цифры на табло следует признать справедливыми.
'44
Гол! 1:1! Тирни прошел вперед по левому флангу атаки и прострелил низом в центр чужой штрафной, откуда Эдегор в касание пробил и мяч рикошетом от ноги Алдервейрелда залетел в ворота!
'44
1:1. Эдегор («Арсенал») сравнивает счет при помощи рикошета: https://www.championat.com/video/226189/
'41
Сака попытался прорваться в чужую штрафную с правого фланга, но надежно сыграл против него в отборе Регилон, отправив мяч на угловой.
'39
Штанга! Седрик Соареш успел первым на подбор на линию чужой штрафной и в касание пробил, но угодил в ближнюю штангу!
'39
Ляказетт («Арсенал») оставил мяч Седрику — штанга!: https://www.championat.com/video/226187/
'37
Седрик Соареш подключился к атаке своей команды по правому флангу, навесил во вратарскую, но там надежно на выходе сыграл Льорис.
'35
Довольно неожиданно удалось повести в счете «Тоттенхэму». Ход матча совсем к этому не располагал.
'33
Гол! 0:1! Лукас Моура здорово сбросил мяч в чужой штрафной на Ламелу и тот исполнил красивый удар в касание в дальний нижний угол ворот.
'33
0:1. Ламела («Тоттенхэм») забил шикарнейший гол «рабоной»!: https://www.championat.com/video/226185/
'31
Лукас Моура смело взял игру на себя в окружении нескольких соперников, вынудив Седрика Соареша нарушить против себя правила.
'29
Удалось сейчас несколько наладить контроль над мячом «Тоттенхэму». Однако, толковых атак от гостей не видно.
'27
Ламела попытался самостоятельно по центру пройти к чужой штрафной, но надежно сыграл против него в отборе Гранит Джака.
'25
После паса низом с левого фланга атаки от Смит-Роу пробил в касание с линии вратарской Ляказетт, но умудрился отправить мяч к угловому флажку.
'22
Томас Парти получил передачу поблизости от чужой штрафной, попытался пробить, но отправил мяч на силу мимо створа ворот.
'19
Вынужденная замена из-за травмы у «Тоттенхэма». Вместо Сона вышел Ламела.
'17
Перекладина! Смит-Роу вышел на ударную позицию в чужой штрафной, опасно пробил, но на пути у мяча оказалась перекладина!
'17
Эмиль Смит («Арсенал») зарядил в перекладину!: https://www.championat.com/video/226183/
'15
Гранит Джака решился на удар с дальней дистанции, но отправил мяч выше створа ворот.
'13
Продолжают постоянно атаковать футболисты «Арсенала», тогда как гости вынуждены исключительно обороняться.
'11
Сака исполнил слишком сильную и неточную подачу с правого фланга атаки в чужую штрафную. Ляказетт не имел шансов успеть на этот пас.
'9
Тирни исполнил заброс с фланга в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
'7
Ляказетт получил пас на правом фланге атаки и попытался низом прострелить в центр, но отправил мяч на соперника.
'5
Ляказетт получил возможность для удара с линии чужой штрафной, но мяч стал легкой добычей для Льориса.
'3
С преимуществом «Арсенала» развивается у нас игра в эти минуты матча. Но пока без создания опасных моментов.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало лондонского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
'0
Промо матча «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур»: https://www.championat.com/video/226073/