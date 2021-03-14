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Трансляция
С конца
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'66
Все-таки слишком пассивную игру показывал «Тоттенхэм» во втором тайме, за что и поплатился. Еще не было ударов по воротам Лено после перерыва.
'64
'63
'62
'59
Тирни подключился к атаке своей команды по левому флангу и заработал угловой при попытке низом прострелить в центр.
'57
'56
Ляказетт получил пас от Эдегора в центральной зоне у чужой штрафной и попытался пробить, но послал мяч слабо и в руки голкиперу.
'54
Поочередно команды проводят сейчас свои атаки, но все они пока без выхода на ударные позиции.
'52
Седрик Соареш перестарался в борьбе за мяч на правом фланге атаки и нарушил правила против Регилона.
'50
Бэйл прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, попытался навесить в центр, но отправил мяч над всеми партнерами по команде.
'48
Смит-Роу попытался пройти вперед по левому флангу атаки, но надежно сыграл против него в отборе Давинсон Санчес.
'46
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 1:1 по итогам первого тайма нашего матча. На гол Ламелы хозяева ответили точным ударом Эдегора почти перед самым перерывом. Пока что равная идет у нас игра и цифры на табло следует признать справедливыми.
'44
'44
'41
Сака попытался прорваться в чужую штрафную с правого фланга, но надежно сыграл против него в отборе Регилон, отправив мяч на угловой.
'39
Штанга! Седрик Соареш успел первым на подбор на линию чужой штрафной и в касание пробил, но угодил в ближнюю штангу!
'39
'37
Седрик Соареш подключился к атаке своей команды по правому флангу, навесил во вратарскую, но там надежно на выходе сыграл Льорис.
'35
Довольно неожиданно удалось повести в счете «Тоттенхэму». Ход матча совсем к этому не располагал.
'33
'33
'31
Лукас Моура смело взял игру на себя в окружении нескольких соперников, вынудив Седрика Соареша нарушить против себя правила.
'29
Удалось сейчас несколько наладить контроль над мячом «Тоттенхэму». Однако, толковых атак от гостей не видно.
'27
Ламела попытался самостоятельно по центру пройти к чужой штрафной, но надежно сыграл против него в отборе Гранит Джака.
'25
После паса низом с левого фланга атаки от Смит-Роу пробил в касание с линии вратарской Ляказетт, но умудрился отправить мяч к угловому флажку.
'22
Томас Парти получил передачу поблизости от чужой штрафной, попытался пробить, но отправил мяч на силу мимо створа ворот.
'19
'17
Перекладина! Смит-Роу вышел на ударную позицию в чужой штрафной, опасно пробил, но на пути у мяча оказалась перекладина!
'17
'15
Гранит Джака решился на удар с дальней дистанции, но отправил мяч выше створа ворот.
'13
Продолжают постоянно атаковать футболисты «Арсенала», тогда как гости вынуждены исключительно обороняться.
'11
Сака исполнил слишком сильную и неточную подачу с правого фланга атаки в чужую штрафную. Ляказетт не имел шансов успеть на этот пас.
'9
Тирни исполнил заброс с фланга в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
'7
Ляказетт получил пас на правом фланге атаки и попытался низом прострелить в центр, но отправил мяч на соперника.
'5
Ляказетт получил возможность для удара с линии чужой штрафной, но мяч стал легкой добычей для Льориса.
'3
С преимуществом «Арсенала» развивается у нас игра в эти минуты матча. Но пока без создания опасных моментов.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало лондонского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
'0