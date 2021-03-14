Ламела открыл счет в дерби с «Арсеналом» красивым голом рабоной

«Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» в рамках принципиального северолондонского дерби встречаются в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча проходит на стадионе «пушкарей».

Счет в дерби открыл аргентинский полузащитник «шпор» Эрик Ламела, который вышел на замену в середине первого тайма. Аргентинец с передачи Лукаса Моура красиво пробил из пределов штрафной площади соперника рабоной и отправил мяч в нижний дальний угол ворот Бернда Лено.

«Канониры» ответили голом под занавес тайма. Сравнять счет удалось норвежскому хавбеку Мартину Эдегору, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу». В зимнее трансферное окно он перешел в «Арсенал» на правах аренды, этот гол стал для него первым в АПЛ.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. После первого тайма счет 1:1.