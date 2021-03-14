«Мы это сделали»: Большунов сфотографировался со своими «Хрустальными глобусами»

Российский лыжник Александр Большунов опубликовал на своей странице в Instagram фотографию со своей невестой Анной Жеребятьевой, на которой спортсмены держат в руках «Хрустальные глобусы», завоеванные Александром в сезоне-2020/2021.

Большунов второй год подряд завоевал Кубок мира в общем зачёте, а также выиграл малый «Хрустальный глобус» в дистанционном зачете.

«Мы это сделали», — подписал фото Большунов.

Сборная России по лыжным гонкам выиграла Кубок наций в общем зачете по итогам сезона-2020/2021. Мужской зачет Кубка наций также выиграла российская команда, набравшая 4450 очков. В женском зачете Кубок наций достался шведкам – 3172, а россиянки заняли второе место – 3035.

Ранее сообщалось, что Сборная России выиграла общий и мужской зачеты на Кубке мира по лыжам.