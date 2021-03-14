Сборная России выиграла общий и мужской зачеты на Кубке мира по лыжам

Сборная России по лыжным гонкам выиграла Кубок наций в общем зачёте по итогам сезона-2020/2021.

Российские лыжники набрали 7485 очков во всех гонках Кубка. Вторыми стали норвежцы, третьими — шведы. Мужской зачёт Кубка наций также выиграла российская команда, набравшая 4450 очков. У норвежцев – 2482. В женском зачете Кубок наций достался шведкам – 3172, а россиянки заняли второе место – 3035.

«Большой хрустальный глобус» второй год подряд выиграл Александр Большунов. По итогам сезона россиянин набрал 1725 очков. Второе место в общем зачете занял еще один представитель России Иван Якимушкин. Третьим стал итальянец Федерико Пеллегрино=.

Лыжные гонки. Кубок наций. Общий зачёт

1. Россия – 7485

2. Норвегия – 4525

3. Швеция – 4432

4. США – 3757

5. Швейцария – 2386.

Под гимн России: Большунов смазал последнюю гонку, но забрал титул.