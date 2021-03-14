По итогам Кубка мира Большунов заработал €197 тысяч
На сайте Международной лыжной федерации (FIS) сообщается, сколько заработали спортсмены по итогам Кубка мира в сезоне-2020/2021.
Самые большие призовые у победителя Кубка мира россиянина Александра Большунова — он получит € 197 тыс. Норвежец Йоханнес Клебо заработал € 68 тыс, россиянин Иван Якимушкин — € 52 тыс.
В первую десятку по сумме призовых попали и другие россияне — Денис Спицов (€ 40 тыс.), Артём Мальцев (€ 33 тыс.) и Глеб Ретивых (€ 28 тыс.).
По итогам сезона победитель Кубка мира Большунов набрал 1765 очков. Второе место в общем зачете занял еще один представитель России Иван Якимушкин. Третьим стал норвежец Йоханнес Клебо (663).
В последней гонке сезона Большунов занял только шестое место и объяснил это плохой работой лыж.
Ранее сообщалось, что Большунову вручили Хрустальный глобус за победу в зачете Кубка мира.