Большунову вручили Хрустальный глобус за победу в зачете Кубка мира

Российскому лыжнику Александру Большунову вручили большой Хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира сезона-2020/21.

Церемония награждения прошла после заключительной гонки на последнем этапе соревнований, который прошел в швейцарском Энгадине.

По итогам сезона Большунов набрал 1725 очков. Для россиянина эта победа стала второй кряду.

Второе место в общем зачете занял еще один представитель России Иван Якимушкин. Третьим стал итальянец Федерико Пеллегрино (614).

Ранее сообщалось, что Большунов стал шестым в пасьюте на этапе Кубка мира в Энгадине.