Биатлонистка Гореева выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе

Российская биатлонистка Анастасия Гореева выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.

Спортсменка преодолела дистанцию за 20 минут 52,7 секунды, не допустив на двух огневых рубежах ни одного промаха.

Вторую строчку заняла еще одна россиянка Анастасия Егорова, отставшая на секунду.

Бронзовая награда досталась француженке Каролин Коломбо.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев подвел итоги женского спринта, который прошел в рамках этапа Кубка Мира по биатлону.