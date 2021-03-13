«Зенит» уйдет на международную паузу с первого места в таблице РПЛ

Петербургский «Зенит» разгромил грозненский «Ахмат» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» при ограниченном количестве зрителей и завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:0.

Этот успех позволит подопечным Сергея Семака уйти на международную паузу с первого места в таблице РПЛ — за тур до старта отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сине-бело-голубые стали недосягаемыми от ближайшего преследователя в лице столичного ЦСКА.

Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА Марио Фернандес сможет сыграть против петербургского «Зенита» в матче 23-го тура РПЛ.