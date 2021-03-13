Мазепин показал седьмое время в утренней части второго дня тестов «Формулы-1»

Австралийский пилот «Макларена» Даниэль Риккардо показал лучшее время в утренней сессии второго дня предсезонных тестов «Формулы-1».

Спортсмен проехал 52 круга. Лучшее время — 1 минута 32,215 секунды. Вторым стал испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо (+0,124). Третье место занял мексиканец Серхио Перес из «Ред Булла» (+0,263).

Во время заезда на трассе в Бахрейне технические проблемы возникли у пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля. Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вылетел с трассы и досрочно завершил тесты.

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин показал седьмое время (+0,886).

Ранее Риккардо показал лучшее время в утренней части первого дня тестов «Формулы-1».

«Формула-1». Тесты. Бахрейн. 2-й день. Утренняя сессия

1. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.32,215, 52 круга («медиум»)

2. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,124, 59 («хард»)

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,263, 39 («хард»)...

7. Никита Мазепин («Хаас») +0,886, 75 («софт»)