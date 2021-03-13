Гол и передача Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Вегасом»

«Сент-Луис Блюз» в овертайме проиграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе, завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей. В составе победителей отличились Марк Стоун, Джонатан Маршессо, Томаш Носек, Алекс Мартинес и Райлли Смит. У гостей отличились Райан О'Райлли, Владимир Тарасенко, Зак Сэнфорд и Дэвид Перрон.

Также российский форвард отметился результативной передачей.

Для «Сент-Луиса» это поражений стало третьим кряду в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» обыграла «Аризону Койотс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис, США) — «Вегас Голден Найтс» (Парадайс, США) — 4:5 (0:2, 2:1, 2:1, 0:1)

0:1 — Стоун (Стивенсон, Пасиоретти) — 14:48

0:2 — Маршессо (Смит) — 15:29

1:2 — О'Райлли (Фолк, Сэнфорд) — 25:14

1:3 — Носек (Коглан, Руа) — 30:12

2:3 — Тарасенко (Бле, Бортуццо) — 33:36

3:3 — Сэнфорд (Хоффман, Кайру) — 44:53 (5x4)

4:3 — Перрон (Шенн, Тарасенко) — 50:40 (5x4)

4:4 — Мартинес (Носек, Теодор) — 51:27

4:5 — Смит (Маршессо, Мартинес) — 62:38 (4x3)