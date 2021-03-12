Глушаков сыграет против «Ростова» Карпина с первых минут

Тренерские штабы «Химок» и «Ростова» определились со стартовыми составами команд на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоится на стадионе «Арена Химки» в Химках, начало — в 19.00 мск.

«Химки»: Илья Лантратов (вратарь), Брайан Идову, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Александр Филин, Илья Камышев, Филип Дагерстоль, Денис Глушаков, Резиуан Мирзов, Кирилл Боженов, Мохамед Конате.

«Ростов»: Сергей Песьяков (вратарь), Алексей Козлов, Максим Осипенко, Николай Поярков, Хайтам Алеесами, Георгий Махатадзе, Роман Тугарев, Данил Глебов, Матиас Норманн, Понтус Альмквист, Али Соу.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречу, которую обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга.