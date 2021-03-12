Овчинников о Гончаренко: тренер ЦСКА не может шантажировать уходом

Бывший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников высказался о несостоявшемся уходе наставника команды Виктора Гончаренко.

В декабре 2020 года СМИ сообщали, что белорусский специалист покинет свой пост из-за результатов клуба. По словам Овчинникова, он привык к «уходам» Гончаренко и поэтому не акцентировал внимания на слухах.

«Он душа тонкая и ранимая, все принимает близко к сердцу и часто руководствуется эмоциями.

Тренер ЦСКА должен быть психологически устойчивым и не может шантажировать уходом. Ты отвечаешь не только за себя. У тебя есть 20-25 футболистов, за которых ты несешь ответственность. Принятое на эмоциях решение — не черта профессионального тренера», — цитирует Овчинникова Sport24.

Летом 2020 года после разгромного поражения от петербургского «Зенита» (0:4) Гончаренко покинул расположение команды и улетел в Белоруссию.

Ранее экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о конфликте между Овчинниковым и Гончаренко.