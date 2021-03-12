Шайба Наместникова помогла «Детройту» выиграть у «Тампы»
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» оказался сильнее «Тампы-Бэй Лайтнинг».
Встреча прошла в Детройте на арене «Литл Сесарс» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 6:4.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Трой Стечер, Энтони Манта, Дилан Ларкин, Люк Глендннинг, Робби Фаббри и Владислав Наместников, поразивший пустые ворота.
У проигравшей команды отличились Михаил Сергачев, Стивен Стэмкос и Брендан Пойнт (дважды).
Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил девятую шайбу в сезоне.