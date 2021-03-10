Авербух порассуждал о возможном возвращении Загитовой в спорт

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух порассуждал о возможном возвращении Алины Загитовой в фигурное катание, передает «СЭ».

«У нее есть все, если она для себя решит. Необходимо будет восстановить старые прыжки, а после выучить как минимум тройной аксель и четверной прыжок», — сказал Авербух.



Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года.

Ранее Авербух высказался о желании Елизаветы Туктамышевой выступить в «Ледниковом периоде».