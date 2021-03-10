Милонов иронично высказался о возвращении капитанской повязки Дзюбе

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов иронично высказался о возвращении капитанской повязки сборной России Артему Дзюбе, передает «СЭ».

Напомним, в ноябре Дзюба не был вызван на матчи национальной команды из-за того, что в интернете появилось интимное видео футболиста.

«Дзюба прошел свой ручной карантин. Определенная пауза после того инцидента должна была быть. Черчесов — главный тренер, он отвечает за результаты команды, и он принял это решение», — сказал Милонов.

Ранее Милонов разнес «Зенит» после вылета из Кубка России.