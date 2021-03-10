Путин поздравил Смирнову с победой в параллельном могуле на ЧМ

Президент России Владимир Путин поздравил Анастасию Смирнову с победой в параллельном могуле на чемпионате мира.

«Этот успех — большое, серьезное достижение в вашей спортивной карьере и замечательный подарок вашим тренерам, наставникам, многочисленным болельщикам. Желаю вам доброго здоровья и всего наилучшего», — говорится в поздравлении, которое опубликовано на сайте «Кремля».



Ранее Путин поздравил Александра Большунова с победой на ЧМ-2021 в Оберстдорфе.