Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Севильи» на матч ЛЧ

«Ювентус» и «Порту» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Начало матча — в 23:00 мск. Первая встреча завершилась неожиданной победой португальской команды со счётом 2:1. На голы Тареми и Мареги итальянцы ответили точным ударом Кьезы.

«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Бонуччи, Демирал, Алекс Сандро, Кьеза, Рабьо, Артур, Рэмзи, Мората, Роналду.

«Порту»: Маркесин, Манафа, Пепе, Мбемба, Занузи, Сержиу Оливейра, Урибе, Отавио, Корона, Марега, Тареми.

Встречу обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный судья — Бас Нейхейс.

Чудо Холанда, провал «Ювентуса»: что произошло в Лиге чемпионов.