Игроку «Рубина» наложили десять швов из-за травмы в матче с «Зенитом»
Игорь Игнатов
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Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев избежал серьезной травмы после матча с «Зенитом» (2:1) в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
22-летний Мусаев появился в стартовом составе, но уже на 18-й минуте был заменен, столкнувшись головами с одноклубником Филипом Уремовичем.
Как пишет Bobsoccer, Мусаеву после столкновения пришлось наложить десять швов — восемь на губу и два не десну. Тем не менее состояние футболиста оценивается удовлетворительно.
«Рубин» приобрел Мусаева этой зимой у «Зенита», подписав с ним пятилетний контракт.
Ранее «Рубин» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Зенитом».