Минское «Динамо» обыграло петербургский СКА в матче плей-офф Кубка Гагарина

Минское «Динамо» обыграло петербургский СКА в матче четвертом матче плей-офф Кубка Гагарина.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей точными бросками отметились Артем Демков и Денис Мосалев. За клуб с берегов Невы шайбу забросил Андрей Кузьменко.

Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу СКА.



КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. Четвертый матч.

«Динамо» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург)

0:1 — Андрей Кузьменко (Лукас Бенгтссон) — 17:25

1:1 — Артем Демков (Бреннан Менелл, Шейн Принс) — 23:45

2:1 — Денис Мосалев (Бреннан Менелл) — 46:32.

Ранее «Барыс» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Металлургом».