Минское «Динамо» обыграло петербургский СКА в матче плей-офф Кубка Гагарина
Андрей Черников
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Минское «Динамо» обыграло петербургский СКА в матче четвертом матче плей-офф Кубка Гагарина.
Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей точными бросками отметились Артем Демков и Денис Мосалев. За клуб с берегов Невы шайбу забросил Андрей Кузьменко.
Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу СКА.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. Четвертый матч.
«Динамо» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург)
0:1 — Андрей Кузьменко (Лукас Бенгтссон) — 17:25
1:1 — Артем Демков (Бреннан Менелл, Шейн Принс) — 23:45
2:1 — Денис Мосалев (Бреннан Менелл) — 46:32.
Ранее «Барыс» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Металлургом».