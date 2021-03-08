Главе UFC нравится идея боя Махачев — Фергюсон
Игорь Игнатов
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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт готов организовать поединок между бывшим временным чемпионом в легком весе Тони Фергюсоном (25-5) и россиянином Исламом Махачевым (19-1).
Махачев на турнире UFC 259 одержал досрочную победу над Дрю Добером. Фергюсон два своих последних боя проиграл.
«Махачев против Фергюсона? Не знаю. Мне нравится. Уверен, будет отличный бой», – сказал Уайт для UFC Russia.