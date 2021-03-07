«Атлетико» упустило победу в дерби с «Реалом», но продолжает лидировать в чемпионате

В матче 26-го тура чемпионата Испании «Атлетико» принимал «Реал». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Первый гол в матче был забит на 15-й минуте. Его автором стал нападающий «Атлетико» Луис Суарес, реализовавший выход один на один с Тибо Куртуа. Ассистировал уругвайцу Маркос Льоренте. «Реал» сравнял счет на 88-й минуте. Гол забил Карим Бензема, которого вывел на пустые ворота бразильский полузащитник Каземиро.

«Атлетико» в 25 матчах набрал 59 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский «Реал» (54) — на третьем месте.

Чемпионат Испании. 26-й тур

«Атлетико» (Мадрид» - «Реал» (Мадрид) - 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 Суарес – 15, 1:1 - Бензема – 88.

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