Махачев раскрыл роль Хабиба в поединке против Добера на UFС 259

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев раскрыл роль действующего обладателя титула в легком весе Хабиба Нурмагомедова в поединке против Дрю Добера на турнире UFС 259 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, по ходу боя его оппонент не смог доставить особых проблем.

«Не было ничего страшного, любой захват — и я мог его повалить. Мне и Хабиб до этого говорил входить в клинч и валить его. Так что я выбрал легкую дорогу в этом бою.

Я все контролировал сверху, левая нога была постоянно свободная. Легкая победа, без каких-либо потерь. Хабиб после боя поздравил меня», — сказал Махачев.

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