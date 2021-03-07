«Сент-Луис» проиграл «Лос-Анджелесу» в первом матче после возвращения Тарасенко

«Сент-Луис Блюз» проиграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Выявить победителя в основное время команды не смогли — 3:3, а в овертайме сильнее оказался «Лос-Анджелес». Победную шайбу забросил Адриан Кемпе.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провел первый матч 6,5 месяцев, хоккеист в сентябре перенес операцию на плече. Другой российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев участия в матче не принял, игрок восстанавливается после полученного повреждения.

Ранее сообщалось, что жена Тарасенко поделилась эмоциями от возвращения мужа на лед.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Кингз» — «Сент-Луис Блюз» — 4:3 (ОТ)

0:1 — Перрон (Шенн, Данн), 00:25;

0:2 — Уокер (Бле, Бортуццо), 04:38;

0:3 — О'Райлли (Шенн, Перрон), 11:05;

1:3 — Копитар (Иафалло, Андерсон), 13:08;

2:3 — Копитар (Иафалло, Даути), 38:09;

3:3 — Лафф (Копитар, Рой), 39:49;

4:3 — Кемпе, 61: 45.