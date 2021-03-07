«Ювентус» оказался сильнее «Лацио» в матче Серии А

«Ювентус» переиграл «Лацио» в матче 26-го тура чемпионата Италии.

Встреча завершилась со счетом 3:1.

Счет в матче открыл римский клуб, на 14-й минуте отличился Хоакин Корреа. «Ювентус» сравнял на 39-й минуте благодаря голу Адриена Рабьо. Также в поединке дубль оформил Альваро Мората, который поразил ворота соперников на 57-й и 60-й минутах.

По итогам поединка туринская команда оказалась на третьей строчке турнирной таблицы Серии А, набрав 52 очка. «Лацио» идет седьмым, имея в активе 43 балла.

Ранее сообщалось, что игрок «Ювентуса» Бентанкур заразился коронавирусом.

Чемпионат Италии. 26-й тур

«Ювентус» — «Лацио» — 3:1

Голы: 0:1 — Корреа, 14; 1:1 — Рабьо, 39; 2:1 — Мората, 57; 3:1 — Мората (пенальти), 60.