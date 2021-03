Оформивший ассист российский вратарь Георгиев вписал свое имя в историю «Рейнджерс»

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев вписал свое имя в историю команды. В матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси Дэвилз» вратарь сделал результативную передачу.

На третьей минуте «синерубашечники» открыли счет после того, как Георгиев у своих ворот отпасовал на Адама Фокса, а тот прошел через всю площадку и вышел один на один с голкипером «Дэвилз» Макензи Блэквудом, реализовав свой момент.

Таким образом, Георгиев стал первым голкипером клуба после бывшего вратаря «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста, кому удалось записать на свой счет первый ассист в матче. Лундквист, который покинул «Нью-Йорк» в сентябре прошлого года, после чего завершил карьеру, сделал результативный пас также в матче против «Дэвилз» в марте 2014 года.

Помимо этого, Георгиев повторил достижение Лундквиста, поучаствовав в голе в момент, когда ворота соперника не были пустыми.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» обыграли «Дэвилз» со счетом 6:3.

