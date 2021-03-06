«Сочи» в меньшинстве сыграл вничью с «Ростовом»

«Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Сочи» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на «Ростов Арене», завершилась со счетом 0:0.

На 95-й минуте прямую красную карточку после вмешательства системы VAR получил хавбек гостей Никита Бурмистров.

Таким образом, беспроигрышная серия подопечных Владимира Федотова в национальном чемпионате достигла пяти матчей кряду. Набрав один балл, после 27-ми матчей сочинцы имеют в своем активе 37 очков и продолжают занимать третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание от лидера — петербургского «Зенита» — составляет пять баллов, при это у сине-бело-голубых имеется матч в запасе.

Что касается «Ростова», то подопечные Валерия Карпина занимают пятое место в турнирной таблице с 34-мя очками.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Сочи» (Сочи) — 0:0

Удаления: нет / Бурмистров — 90+5