«Два ночи, а нам все неймется»: Соловьев тренируется с Бузовой

Олимпийский чемпион 2014 года в танцах на льду Дмитрий Соловьев на своей официальной странице в Instagram показал совместную тренировку с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.

«На часах 2:00 ночи, а нам с Ольгой Бузовой все неймется. Несколько раз прошли номер целиком, вспомнили еще один, попробовали несколько поддержек, но нам все мало», — написал Соловьев.

Пара выступит в гала-шоу «Ледниковый период» 7 марта во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Режиссер-постановщик проекта — призер Олимпийских игр Илья Авербух. Проведут мероприятие Алина Загитова и Алексей Ягудин. Эфир — в 21:50 мск.

На арену «Мегаспорта» наряду с участниками проекта выйдут прославленные фигуристы — Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Албена Денкова и Максим Ставиский, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. Также приглашены действующие члены сборной России по фигурному катанию: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Елизавета Берестовская и Николай Колесников.