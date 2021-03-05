«Манчестер Сити» планирует усилиться одноклубником Миранчука
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
«Манчестер Сити» планирует усилиться защитником «Аталанты» Робином Гозенсом. Об этом сообщает Virgilio.it.
По информации источника, бергамаски готовы начать переговоры с манкунианцами с €40 млн.
Отмечается, что на футболиста также претендуют миланский «Интер» и туринский «Ювентус».
В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Гозенс провел 21 матч, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативных передачи.
Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин жестко ответил на критику со стороны экс-футболиста петербургского «Зенита» Романа Широкова.