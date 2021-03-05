Авербух высказался о желании Туктамышевой выступить в «Ледниковом периоде»

Призер Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о желании чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой принять участие в проекте «Ледниковый период».

«Я это всячески приветствую и жду, когда Лиза завершит свою спортивную карьеру. Она очень артистичная, я работал с ней над несколькими показательными программами. Мне очень импонирует ее характер, ее спортивная дорога», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».

Также экс-фигурист высказался о шансах Туктамышевой принять участие в шоу в роли ведущей. Авербух заявил, что спортсменка является многогранной личностью, и если она хочет попробовать себя в новом амплуа, то должно поступить предложение от «Первого канала».

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Также она завоевала золото первенства России — 2013 и стала победительницей финала Гран-при сезона-2014/15.

В нынешнем сезоне фигуристка заняла первое место на этапе Гран-при в Москве.

Ранее Туктамышева рассказала, с кем хотела бы выступить на «Ледниковом периоде».