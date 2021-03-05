Василевский установил рекорд «Тампы» по длительности «сухой» серии

Российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил рекорд команды про длительности «сухой» серии в Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Вратарь не пропускал на протяжении 228 минут 9 секунд, что является лучшим показателем в истории клуба.

«Сухая» серия прервалась в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго Блэйкхоукс». Поединок завершился победой «Тампы» в овертайме со счетом 3:2, Василевский отразил 35 бросков по своим воротам из 37.

Самая продолжительная серия без пропущенных шайб принадлежит Алеку Коннеллу, который, выступая за «Оттаву Сенаторз», не пропускал на протяжении 460 минут 49 секунд в сезоне-1927/28.

Ранее сообщалось, что «Тампа» переиграла «Чикаго» в овертайме.