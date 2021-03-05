Губерниев принес извинения отцу лыжника Мяки и пригласил его в Москву

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев принес извинения отцу лыжника Йони Мяки, Теро Мяки, и пригласил его в Москву, передает Iltalehti.

Ранее Губерниев оскорбил отца лыжника за слова о «снятии скальпа с русских».

«Я прошу прощения у отца Йони. Российские журналисты позвонили мне по поводу слов Теро. Действительно, «снять скальп» звучит как-то странно. Но я разобрался в переводе, контекст там совсем другой», — заявил Губерниев.

Он отметил, что приглашает отца спортсмена к себе домой в Москву, а также подчеркнул, что Мяки — отличный лыжник. А потом добавил, что произошло недоразумение и нужно жить дружно.

Ранее сообщалось, что Губерниев назвал результат россиянок в эстафете на ЧМ «серебром с золотым отливом».