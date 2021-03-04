Украина оспорила дисквалификацию и отодвинула Россию на восьмое место в эстафете

Сборная Украины подала протест на решение организаторов восьмого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место. По итогам женской эстафетной гонки украинская команда, которую представили Дарья Блашко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная, заняла четвертое место. Однако впоследствии украинки были дисквалифицированы. Их результат был аннулирован за то, что Меркушина нарушила правила при передаче эстафеты Пидгрушной.

Как сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины, их протест был удовлетворен, а украинкам вернули четвертую позицию. Таким образом, сборная России опустилась на восьмую строчку.

«Уже после финиша наша команда подала протест, мотивируя это тем, что касание приклада Анастасии Меркушиной Юлия Джима провела в пределах коридора передачи эстафеты. Протест был удовлетворен, и наша команда вернула себе заслуженное четвертое место», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинской биатлонной федерации.

Ранее сообщалось, что победу в эстафете одержали биатлонистки из Швеции.